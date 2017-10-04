Uçuruma yuvarlanan kamyondakileri ağaçlar kurtardı

Siirt'in Eruh ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyondaki üç kişiyi ağaçların engellemesi kurtardı.

Ebubekir Ertuğrul (27) idaresindeki 73 AH 994 plakalı kömür yüklü kamyon, Yanılmaz köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlanmaya başladı.

Şans eseri kamyon, uçurmadaki ağaçlara çarparak durdu.

Olayda yaralanan sürücü Ertuğrul ile Bilal (19) ve Hüseyin Nas (23), olay yerine gelen UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Eruh Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi.