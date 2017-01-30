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Uçuruma düşen gençler kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta dağda gezintiye çıkan iki genç, dengelerini kaybederek düştükleri uçurumdan kurtarıldı.

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Uçuruma düşen gençler kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta dağda gezintiye çıkan iki genç, dengelerini kaybederek düştükleri dağlık alanda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sayesinde kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çağlayancerit İlçesi Fatih Mahallesi Hahasın mevkisinde gezintiye çıkan Ali Sürme ve Nuh Çakıl, dengelerini kaybederek dağlık alanda 300 metrelik uçuruma düştü.

Vücutlarında kırıklar oluşan iki genç, cep telefonu ile Çağlayancerit Belediyesinden yardım istedi.

İhbar üzerine Çağlayancerit Belediyesi ekipleri, ilçe jandarma ve sağlık ekipleri, iki gencin mahsur kaldığı bölgeye gitti. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Sürmen ve Çakıl, bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sürmen ve Çakıl'ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. 

Etiketler: Kahramanmaraş, uçurum, düşen gençler
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