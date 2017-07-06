  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Ücretsiz mavi turla 40 bin kişi deniz keyfi yaşayacak

Ücretsiz mavi turla 40 bin kişi deniz keyfi yaşayacak

Bursa Büyükşehir Belediyesinin denizi görme fırsatı bulamayan vatandaşları sahillerle buluşturma amacıyla düzenlediği ücretsiz "mavi tur" seferleri başladı.

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Ücretsiz mavi turla 40 bin kişi deniz keyfi yaşayacak

Bursa Büyükşehir Belediyesinin denizi görme fırsatı bulamayan vatandaşları sahillerle buluşturma amacıyla düzenlediği ücretsiz "mavi tur" seferleri başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Mudanya İskelesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, seferlerin hafta içi her gün, eylül ayına kadar gerçekleştirileceğini söyledi.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle denizi görme fırsatı bulamayan vatandaşların bu değerleri en iyi şekilde yaşaması için organize edilen mavi tur seferleriyle 40 bini aşkın vatandaşı denizle buluşturmayı hedeflediklerini belirten Altepe, şunları kaydetti:

"Bursa'nın güzelliklerinden biri de sahilleri. Bu güzel şehir, yaklaşık 115 kilometre uzunluğunda eşsiz sahillere sahip. Vatandaşların yarısından fazlası denize gelemiyor, burada vakit geçiremiyor. Bu konuda halka destek olmak, bir nebze de olsa nefes aldırmak için mavi tur seferlerini başlattık. Turlar, Mudanya-Gemlik, Küçük Kumla-Fıstıklı-Armutlu-Mudanya arasında hafta içi her gün yapılacak. Seferler, belli haftalarda, günde 2 kez düzenlenecek. Denizi görme ve bu güzellikleri yaşama şansını yakalayamayan vatandaşları, ücretsiz olarak oturdukları bölgelerden belediye otobüsleriyle alıp, buraya getiriyoruz. Onların da denizin keyfini çıkarmasını sağlıyoruz."

Altepe, seferlere katılmak isteyenlerin ikamet ettikleri mahallenin muhtarına kayıt yaptırabileceğini bildirdi.

Kaptan köşkünde dümenin başına geçen ve anı defterini imzalayan Altepe, daha sonra mavi tur seferlerinin ilk yolcularını uğurladı. 

Etiketler: bursa, mavi tur, Mudanya İskelesi, kaptan köşkü
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