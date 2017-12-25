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Uçak panik atak geçiren yolcu için geri döndü

Türk Hava Yolları'nın Ercan-İstanbul seferini yapmak üzere piste giden uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle geri döndü.

25 Aralık 2017 Pazartesi 14:52



