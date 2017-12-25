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Buradasınız : » » Uçak panik atak geçiren yolcu için geri döndü

Uçak panik atak geçiren yolcu için geri döndü

Türk Hava Yolları'nın Ercan-İstanbul seferini yapmak üzere piste giden uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle geri döndü.

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Uçak panik atak geçiren yolcu için geri döndü

İstanbul'a gelmek için kalkışa hazırlanan uçakta bir yolcu panik atak geçirdi.

Yolcunun ve arkadaşının uçaktan inmek istemesi üzerine pilot pistten dönerek park alanına geçti. Park pozisyonuna dönen uçaktan rahatsızlanan yolcu ve arkadaşı indirildi.

Panik atak geçiren yolcunun şüpheli davranışları nedeniyle uçakta bomba araması yapıldı. Aramalar sonunda herhangi bir bulguya rastlanılmayan uçak, İstanbul'a doğru yola çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçak, hava trafiğinde yaşanan yoğunluk nedeniyle Atatürk Havalimanı'na yönlendirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: uçak, Türk Hava Yolları
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