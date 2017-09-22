Uçak kazasının boyutu hava aydınlanınca ortaya çıktı

Atatürk Havalimanında pistten çıkarak yanmaya başlayan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen özel jetin enkazının kaza kırım ekiplerince incelemesinin ardından kaldırılacağı öğrenildi.

Havalimanında bulunan Genel Havacılık Terminalindeki yaşanan kazada iniş takımlarındaki arıza nedeniyle pistten çıkan özel jetin enkazı henüz kaldırılmadı. "TC-KON" tescilli özel jetin büyük oranda yanarak kullanılmaz hale geldiği ve ortadan ikiye bölündüğü görüldü.

Kazanın ardından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı kaza kırım ekibinin uçakta incelemeler yapacağı öğrenildi. Uçağın enkaz kaldırma işlemlerinin bu incelemenin ardından başlayacağı belirtildi.

Olay

Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan havalanan TC-KON kuyruk tescilli özel jet, bir süre sonra kuleye arıza bildirimi yaparak iniş için izin istedi.

Daha sonra inişe geçen uçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle pistten çıktı. Uçağın alev alması üzerine, bölgeye havalimanı ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uçakta bulunan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2 pilot, bir hostes ile yolcunun uçaktan kendi imkanlarıyla çıktıkları öğrenildi.