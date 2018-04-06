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Uçağı kaçıran Rus yolcu kapıyı kırıp aprona girdi

Moskova'dan gelip Bakü'ye gitmek için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali 220 numaralı körüğe gelen Rus yolcu, uçağını kaçırınca 502 numaralı kapıyı kırıp aprona girdi.

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Uçağı kaçıran Rus yolcu kapıyı kırıp aprona girdi

İstanbul Atatürk Havalimanı'na THY'nin TK-416 sefer sayılı uçağıyla saat 23.45'te Moskova'dan gelen Rus yolcu Elshad Guseinzade, daha sonra saat 01.30'da Bakü'ye gidecek olan uçağa binmek için arındırılmış salonda bulunan 220 numaralı körüğe geldi.

 

Bu sırada uçağa biniş işlemlerinin tamamlandığı ve uçağın kapı kapattığını öğrenen Rus yolcu aprona çıkabilmek için 502 numaralı kapıya gitti.

Kapalı olan kapıya yumruk ve tekme atan Guseinzade kapıyı açmayı başararak, uçağa doğru koşmaya başladı. Rus yolcu apronda çalışan görevliler tarafından fark edildi.

Ardından durum polise bildirildi. Apronda arama yapan polis Rus yolcuyu kısa zamanda bularak kontrol altına aldı. Rus yolcu terminal işletmecisi görevlilerinin şikayetci olmasından dolayı gözaltına alındı.

Guseinzade havalimanın içinde polise ait olan büroya götürülerek ifadesi alındı. Alkollü olduğu iddia edilen yolcu Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Polis Merkezi'ne götürülerek serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
 

Etiketler: Moskova, İstanbul, dış hatlar, Bakü, Atatürk Havalimanı, apron
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