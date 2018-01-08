Uçağa biletsiz binen yolcu, daha önce de gözaltına alınmış

Atatürk Havalimanı'nda iç hatlar terminaline gelen R.K (28), sabah 07.35'de kalkacak olan THY'nin TK 2408 sefer sayılı Antalya uçağına binmek istedi.

Cep telefonuyla konuşma bahanesiyle güvenlik kontrolünü atlatan R.K. 104 numaralı kapıda Antalya uçağına binmek üzere beklemeye başladı.

Yolcuların uçağa alımı sırasında kapıda yapılan bilet ve kimlik kontrolünde R.K.'nin THY personeline kimlik ve bilet ibraz edememesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan R.K., ifadesinin ardından idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

Bir süre sonra Atatürk Havalimanı iç hatlar terminaline tekrar gelen R.K., cep telefonuyla konuşma bahanesi yaparak güvenlik kontrolünü atlattı.

Uçağa yolcu alımı sırasında 402 nolu kapıya gelen R.K., burada yer hizmeti veren görevlilerin dikkatsizliğinden faydalanarak, yolcularla otobüse binip, Onur Air'in Antalya uçağına geldi.

Uçağa geçen R.K., kabin ekibinin yolcuları sayması üzerine bir kişinin fazla olduğu anlaşıldı. Durumun bildirilmesi üzerine uçağa gelen polis ekipleri, tüm yolcuları uçaktan indirerek kontrol yaptı. Uçağa kaçak olarak bindiği anlaşılan R.K., çağırılan polis tarafından önce İç Hatlar Büro Amirliği’ne götürüldü.

Polis eşliğinde İç Hatlar Terminali’nden Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürülen R.K. yüzünü kapatırken basın mensuplarının "Uçağa nasıl bindin?" sorusuna "Yanlış oldu. Yanlış." cevabını verdi.

Havalimanı yetkililerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı, yolcunun İç Hatlar Terminali'nden geçerek, uçağa nasıl bindiğinin araştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA