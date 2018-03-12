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Buradasınız : » » Uçağa biletsiz binen 2 kişi gözaltına alındı

Uçağa biletsiz binen 2 kişi gözaltına alındı

Malatya-İstanbul uçağına biletsiz bindiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

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Uçağa biletsiz binen 2 kişi gözaltına alındı

Olay, dün akşam saat 21.30'da Malatya-İstanbul seferini yapan uçakta yaşandı. Bütün yolcuların uçağa alınmasından sonra personel, uçakta yolcu sayımı gerçekleştirdi. Ancak sayımda bir yolcunun fazla olduğu anlaşılırken, bir başka kaçak yolcu ise uçağın lavabosunda yakalandı.

Aprona çağrılan polis ekipleri, güvenlik noktalarını geçip uçağa biletsiz binen isimleri açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı. 

Uçakta kaçak yolcu alarmından sonra diğer 300 biletli yolcu ve bagajları da indirilerek arandı. 

Polis ekiplerinin bavulları incelendiği esnada şüpheli olarak bulunan bir kutu da incelenmesi için emniyete götürüldü.

Uçak, yaklaşık 3 saatlik gecikmenin ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

Kaynak: AA, DHA

Etiketler: Malatya-İstanbul uçağı, uçak, sabiha gökçen havalimanı
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