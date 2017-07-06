Üç ilde trafik kazası: 3 ölü, 15 yaralı

Trabzon, Eskişehir ve Amasya'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Trabzon

Trabzon'da belediye otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Of ilçesinin Ballıca mevkisinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ile Mehmet Ali Aktürk (67) yönetimindeki 61 FS 384 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü Aktürk ile otobüsteki yolculardan Vahit Bal (45), Zeki Aydın (57), Hatice Zorlu (72) ve Ayşe Kılıç (53) yaralandı.

Yaralılar, kaldırıldıkları Of ve Trabzon'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Eskişehir

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa K. idaresindeki 26 VD 153 plakalı tır, Sivrihisar-Eskişehir karayolundaki köprülü kavşakta, Furkan Kaplan'ın kullandığı 38 YF 102 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Kaplan ile Ali Çolak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Osman Ekinci ile kimliği henüz belirlemeyen bir kişi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaplan ve Çolak'ın cenazeleri, incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Tır şoförü Mustafa K. gözaltına alındı.

Amasya

Amasya'da içerisinde Suriye uyruklu kişilerin bulunduğu otomobilin yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turhal yönünden Amasya istikametine giden Abdülkadir Alvid idaresindeki 63 MA 103 plakalı otomobil Aydınca mevkisinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada Sabah Hurdok (37) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile otomobildeki Cumane Karakende ve üzerinde kimlik belgesi bulunmayan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.