Üç ilde trafik kazası: 1 ölü, 17 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan A. idaresindeki 10 H 9971 plakalı otomobil, Balıkesir-Çanakkale karayolu Hastane Kavşağı mevkisinde T.K'nin kullandığı 39 DZ 001 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Solmaz Altıntaş (47) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Hasan A. ve kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi ise araçta sıkışarak yaralandı.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar, 112 Acil Servis görevlileri tarafından olay yeri yakınındaki Edremit Devlet Hastanesine götürüldü.

Otobüs sürücüsü T.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tuzla

Tuzla'da iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şifa Mahallesi'nde D100 Karayolu köprülü kavşak çıkışında sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen T 9238 TH yabancı plakalı otomobil ile aynı yöne giden 34 AD 649 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi araçta sıkıştı. Her iki araçta bulunan diğer üç kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Manisa

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kula'dan Uşak istikametine giden Erdal Bayat idaresindeki B FK 1525 yabancı plakalı otomobil, D-300 Karayolu Eşme Kavşağı'nda Hasan Tokar'ın kullandığı 46 D 9835 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Sevim Ayaz, Zeynel ve Şemsi Bayat ile minibüsteki yolculardan H.T. (10), N.T. (14), R.T. (17), C.T. (17), F.A. (14) ve Suriye uyruklu Yusra Asbavi (19) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Sevim Ayaz, ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.