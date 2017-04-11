Üç ilde trafik kazası: 1 ölü, 16 yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-650 Adapazarı-Eskişehir karayolunda seyreden Hüseyin Yılmazer idaresindeki 54 FH 800 plakalı otomobil ile arkadan gelen Yunus Yiğit yönetimindeki 34 GY 1758 plakalı otomobil, Karaçam mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Kubilay Yuvauç, Sevilay Çiftçi, Özlem Karabulut ve Sevgi Kurt yaralandı.

Sürücülere ilk müdahale sağlık ekiplerince burada yapılırken, diğer yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre aksadı.

Hüseyin Yılmazer'in kullandığı aracın, lastiğinin patlaması üzerine durduğu, arkasından gelen otomobilin duramayarak ona çarptığı ileri sürüldü.

Gaziantep

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Araban ilçesinden Gökçepayam Mahallesi istikametine gitmekte olan Murat Demirkapı yönetimindeki 54 D 570 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan Hüseyin Demirkapı (31), hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Murat Demirkapı ve Perihan Demirkapı, ambulansla Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi.

Denizli

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hafif ticari araçla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya istikametinden Denizli yönüne gitmekte olan Murat İpsar'ın kullandığı 20 BR 164 plakalı hafif ticari araç, Ulus kavşağında il merkezinden Bağbaşı Mahallesi istikametine giden Şahin Kaya yönetimindeki 20 M 0235 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan 8 yolcu yaralandı. Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.