Üç ilde sahte sağlık raporu operasyonu: 7 gözaltı

"Askerlikten tamamen veya kısmen kurtulmak isteyen kişiler için para karşılığı sahte evrak düzenlendiği" tespiti üzerine Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen jandarma, Batman'ın yanı sıra Diyarbakır ve Muğla'da kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan ve aralarında Batman Askerlik Şube Başkanlığında görevli bir memurun da olduğu 9 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Yapılan soruşturmada zanlıların, sahte belge düzenleyerek engelli ve doğuştan böbreği olmayan kişileri, sağlam ve askerlik yapma yükümlülüğü bulunan kişilerin yerine sağlık muayenesinde kullandıkları belirlendi.

Engelli ve doğuştan böbreği olmayanların rapor almak üzere ilgili hastanelere sevk edildiği, bu kişilerin aldığı "askerliğe elverişli değildir" raporu dosyalarına eklenen sağlam kişilerin de askerlik görevini yerine getirmedikleri anlaşıldı.

Çete üyelerinin adlarına evrak düzenledikleri kişilerden maddi menfaat sağladıkları da tespit edildi.

Yakalanan zanlılar Batman'a getirilirken, firari iki kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.