Üç büyükşehirde sonuç değişmedi

İstanbul, Ankara ve İzmir üç büyükşehirde sonuç yine aynı. İstanbul ve Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti birinci çıktı.

İzmir'de CHP ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçimi önde tamamladı.

İstanbul ve Ankara'da AK Parti, İzmir'de CHP

İstanbul'da Erdoğan yüzde 50 oy alırken, İnce yüzde 36,9'da kaldı.

16 Nisan referandumunda sisteme evet diyenler 48,6 iken, Erdoğan'a evet diyenlerin sayısı bu seçimde arttı.

Cumhur İttifakı 50 vekil ile Meclis'te

AK Parti İstanbul'da yüzde 42,6 oy aldı. Cumhur İttifakı, Meclis’te İstanbul sıralarında 50 vekil ile temsil edilecek.

26,6 oy alan CHP'nin de aralarında bulunduğu Millet İttifakı 36 vekil çıkardı.

Çatalca'da zafer AK Parti'nin

İstanbul'un ilçelerde de durum farklı değil. 34 ilçede AK Parti, 7 ilçede CHP birinci oldu.

Yani partiler oy oranlarını korudu ama bir ilçe hariç. 1 Kasım seçimlerinde CHP'nin AK Parti’ye göre yüksek oy aldığı Çatalca'da seçimin galibi bu defa AK Parti oldu.

Ankara "Erdoğan" dedi

Ve Başkent'te kazanan yine değişmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 51,7 ile tamamladı Ankara'daki yarışı.

Erdoğan referandumda evet diyenlerinin oranından fazla aldı. AK Parti Ankara'da birinci oldu.

Başkentin ilçelerinde de kazanan aynı

Çankaya dışındaki bütün ilçelerde önde bitirdi seçimleri, tıpkı 1 Kasım seçimlerinde olduğu gibi.

15'i AK Parti olmak üzere Cumhur İttifakı 20, Milleti İttifakı 15 vekil çıkardı.

Cumhur İttifakı 10, Millet İttifakı 16 milletvekili çıkardı

İzmir'de CHP ve cumhurbaşkanı adayı İnce birinci oldu. Muharrem İnce, yüzde 54 oy aldı. CHP ise yüzde 41’de kaldı.

1 Kasım seçimlerindeki vekil sayısını korudu, CHP yine 14 vekille Meclis’te temsil edilecek.

Tire ve Bayındır'da AK Parti

Cumhur İttifakı’nın İzmir sıralarında 10 vekil olacak. İzmir ilçelerinden Tire ve Bayındır’da, 2015 seçimlerinde CHP öndeydi ama bu ilçelerde AK Parti galip geldi.

Kaynak: TRT Haber