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Buradasınız : » » Uber - Taksi gerilimi için devreye giriliyor

Uber - Taksi gerilimi için devreye giriliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, uber ve taksi esnafı arasındaki gerilim için farklı bakanlıklarla ortak bir çalışma başlatılacağını açıkladı.

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Uber - Taksi gerilimi için devreye giriliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Başkent muhabirleriyle gerçekleştirdiği Hatay ziyaretinin ardından dönüş öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tüfenkçi,  Uber ile ilgili son zamanlarda çok sık sorun yaşanması ve şikayetlerin artmasına ilişkin bir düzenleme olup olmayacağı sorusu üzerine,  şunları söyledi:

"Bakanlığımız bu konuda sektör analizleri yapmış ve taksicilerin sorunları olduğu karşımıza çıkmıştı. Bununla ilgili biz serbest teşebbüs hürriyetinden yanayız. Ancak iki tarafın da hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde ve taksici esnafını da mağdur etmeyecek, bir yandan da tüketici olarak vatandaşı da ihmal etmeyerek ciddi bir çalışmayı ortaya koyup, piyasanın da bu şekilde hareketlenmesini istiyoruz. Durum direkt bakanlığımızın yetkisinde olan bir konu değil, esnaflar yönü itibarıyla taksici esnafının kendini check etmesi ve vatandaşın da neden bu uygulamayı tercih ettiğini iyi analiz ederek, gerekirse taraflarla oturup neler yapılabileceği konuşularak karar verilebilir. Tarafları dinleyip piyasa koşullarına göre dinlemek istiyoruz. Uber ve taksici taraflarını bir araya getireceğiz, şiddet kullanılmasına karşıyız. Bu noktada İçişleri Bakanlığımızı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Maliye Bakanlığımızı da devreye sokarak bir çalışma başlatacağız."

Kaynak: İHA

Etiketler: uber, taksi, bülent tüfenkci
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