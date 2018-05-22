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UBER sürücüsünü tehdit eden 2 taksici gözaltına alındı

İstanbul Esenyurt’ta UBER aracının önünü keserek sürücüyü tehdit ettikleri iddia edilen 2 taksici gözaltına alındı.

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UBER sürücüsünü tehdit eden 2 taksici gözaltına alındı

Esenyurt'ta bir AVM önünde meydana gelen olayda, bazı taksicilerin UBER aracının geçişine izin vermeyerek sürücüyü tehdit ettikleri iddia edildi. O anlar UBER yolcuları tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, müşteki ifadeleri ve kamera görüntülerini inceleme altına aldı.

Ekipler görüntülerden tespit ettikleri  Ş.K ve İ.B. isimli ticari taksi sürücülerini gözaltına aldı. 2 taksici hakkında tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından ifadeleri alınarak yasal süreç başlatıldı.

Kaynak: DHA/İHA

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