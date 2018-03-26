UBER sürücüsü dayak iddiasıyla ilgili suçlamaları kabul etmedi

Birgül Ekinci, 25 Mart'ta İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için UBER uygulamasından araç çağırdı. İddialara göre, sürücü M.Ü. ile Ekinci arasında havalimanının kapısında "erken indirme" tartışması yaşandı. Tartışmanın ardından Ekinci darp edilerek, yolun ortasında indirildi. Ekinci sürücüden şikayetçi oldu.

"Ağza alınmayacak küfürler etti"

UBER sürücüsü M.Ü., 25 Mart 2018 günü saat 10.05 sıralarında uygulama üzerinden bilgi geldiğini, verilen adrese gittiğini belirerek, Küçükçekmece'de polis merkezinde verdiği ifadesinde yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Burada kadının cep telefonunu arayarak geldiğimi söyledim. Bana sitenin içine girmemi bavul ve valizleri olduğunu söyledi. Bunun üzerine sitenin içine girerek beklemeye başladım. Bir süre sonra 2 kadın aracıma valizlerle geldi. Valizleri aracıma yükledim. Daha sonra varış yeri olan Atatürk Havalimanı'na doğru gitmeye başladık. Seyrantepe Mevkii'ne geldiğimiz sırada Birgül isimli kadın bana ücretin neden 220 TL olduğunu söyledi. Ben de uygun bir dille ücret ile ilgili bir bilgimin olmadığını bu konu hakkında herhangi yapacak bir şeyimin olmadığını söyledim. Bunun üzerine kadın bana ağza alınmayacak sinkaflı küfürler ederek, 'Seninle görüşeceğim bunu senin yanına bırakmayacağım' şeklinde tehditlerde bulundu. Ben hiçbir şekilde karşılık vermeyerek yoluma devam ettim. Ancak kadın hareketlerine devam edince isterse yolculuğu sonlandırıp başka bir UBER aracı ya da taksi çağırabileceğimi söyledim. Ancak kabul etmedi. O esnada kadının kızı olduğunu düşündüğüm kişi bana 'Uçağa yetişmem lazım Amerika'ya gideceğim' dedi. Diğer kadının mağdur olmaması için Birgül isimli kişinin hakaretlerini duymazdan gelerek yoluma devam ettim."

"Ayağı takılarak yere düştü"

Sürücü M.Ü. ifadesinde, hakaretler üzerine yola devam edemeyeceğini, bu yüzden aracı sağa çektiğini şu sözlerle anlattı:

"Diğer kadın araçtan inerek taksi çağırdı. Bu esnada Birgül isimli kadın da araçtan ineceği sırada ayağı takılarak yere düştü. Düştüğü anı görmedim. Bu sırada taksi sürücüsü bana 'UBER misin?' diye sordu. Ben de 'Evet' dedim. Taksi sürücüsünden çekindiğim için araca binerek yola devam ettim. Bu esnada kadınlar taksiye binmişlerdi. Kesinlikle para almadım. UBER uygulamasında Avrupa yakasından neresinden olursa olsun Atatürk Havalimanı'nın fiyatı 100 TL'dir. Ancak yoğunluk olduğu zaman fiyat artabiliyor. Bu fiyat artışını da müşteri görür ve bu şekilde kabul eder.Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

Kaynak: DHA