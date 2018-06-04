'Uber' davası ertelendi

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği ve İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası’nın internet üzerinden hizmet veren Uber’e erişimin engellenmesine ilişkin açtığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, Uber’e tedbir konulmasına yönelik bilirkişi raporunun hazırlanması için iki haftalık süre vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası’nın, internetten hizmet veren Uber’e erişimin engellenmesi ve faaliyetlerinin durdurulması talebiyle, Uber Technologies Inc. aleyhine açtığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davaya taraf avukatlarının yanı sıra İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve birçok taksici katıldı.

"Tedbirin kaldırılmasını talep ediyoruz"

Duruşmada söz alan İstanbul Taksiciler Derneği avukatı, ”Mayıs ayında yapılan yeni yönetmelik değişikliği ile davalıların eyleminin usulsüz olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalarda davalıların eyleminin haksız olduğu ortadadır. Biz bir an önce tedbir kararı verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan davalı avukatı Tolga Uluay ise, “Mayıs ayında yapılan yönetmelik değişikliğine ilişkin bu yönetmelik değişikliğinin dava dosyamızda uygulanıp uygulanmayacağı bilirkişi incelemesi sonucu meydana çıkacaktır. Bu nedenle tedbir talebinin reddine karar verilsin” diye konuştu.

Duruşma ertelendi

Ara kararın açıklayan mahkeme, Uber’e tedbir konulmasına yönelik bilirkişi raporunun hazırlanması için iki haftalık süre vererek ve birleşen dosyalar dikkate alınarak heyetçe karar oluşturulmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

"Kendimize çeki düzen vermek zorundayız"

Dava çıkışında adliye önünde açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, davanın seyrinin kendileri açısından olumlu olduğunu belirterek, "Biz taksici esnafı olarak bakış açımızı değiştirerek İstanbul halkına daha kaliteli araçlarla, daha kaliteli hizmet vermek zorundayız. Aracımızda çalışan şoförlerin kılık kıyafetlerinden tutun, müşteriye davranış biçimine varıncaya kadar düzeltmemiz gerektiğini asla unutmayalım. Bizler bu korsan taşımacılıktan çok büyük ders çıkardık. Kendimize çeki düzen vermek zorundayız. İstanbul halkı da emin olsun ki 3-5 ay içerisinde taksici esnafı vizyon ve misyonunu değiştirmiş, günün teknolojisine ayak uydurmuş olduğunu göreceklerdir" ifadelerini kullandı.

"Global hırsızlara meydanı boş bırakmayacağız"

Taksici Selami Uçar ise, "Zaten Cumhurbaşkanımızın açıklaması var. O açıklama doğrultusunda adilane bir karar bekliyorduk. Maalesef şu an karar verilemedi. Bizim taksici esnafımızın emeği ile oynanmıştır. Taksici hakkını aramasını bilir. Biz global hırsızlara meydanı boş bırakmayacağız" dedi.

Kaynak: İHA