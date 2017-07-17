Tuzla'da polis memurunu şehit eden zanlı tutuklandı

Tuzla'da polis memuru Battal Yıldız'ın, hırsızlık yapan şüphelilerle girdiği çatışmada şehit olmasına ilişkin gözaltına alınan Hikmet S, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Burada, nöbetçi savcılıkça ifadesi alınan Hikmet S, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Hikmet S'nin tutuklanmasına karar verdi.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Devriye Ekipler Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Battal Yıldız, hırsızlık yapan zanlılarla girdiği çatışmada ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

Olaydan kısa süre sonra yakalanan şüpheli Hikmet S'nin "ev ve iş yerinden hırsızlık", "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak", "ruhsatsız silah bulundurmak", "yaralama" ve "yağma" gibi 28 suçtan emniyette kaydı bulunduğu belirtilmişti.