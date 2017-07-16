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Buradasınız : » » Tuzla'da hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine giden polise saldırı

Tuzla'da hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine giden polise saldırı

Tuzla'da hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine giden polis memuru silahla yaralandı.

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Tuzlada hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine giden polise saldırı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine giden polis memuru silahla yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Tuzla İçmeler mevkisinde hırsızlık ihbarını değerlendiren polis memuru Battal Y. ile hırsızlık şüphelisi arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın ardından hırsızlık şüphelisinin silahını ateşlemesiyle polis memuru Battal Y. yaralandı.

Yaralı polis memuru meslektaşlarının yardımıyla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Battal Y'nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, hırsızlık şüphelisinin ise olaydan kısa süre sonra yakalandığı belirtildi.

Etiketler: Tuzla, polise saldırı
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