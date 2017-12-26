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Buradasınız : » » Tuzla'da atıksu hattına kimyasal atık döktüğü öne sürülen 4 tanker yakalandı

Tuzla'da atıksu hattına kimyasal atık döktüğü öne sürülen 4 tanker yakalandı

Tuzla'daki atık krizi ile ilgili başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Tuzla'ya kimyasal madde döktüğü iddia edilen 4 tanker yakalandı.

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Tuzlada atıksu hattına kimyasal atık döktüğü öne sürülen 4 tanker yakalandı

İstanbul Tuzla'da İstasyon Mahallesi yoğun olmak üzere, ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulunmuş, mahalleye gelen AKOM, İGDAŞ ve itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, yayılan kokunun gazdan kaynaklanmadığı tespit edilmişti. 

İSKİ'nin yaptığı laboratuvar incelemesi sonuncu maddelerin metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu belirlenmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tuzla'da yayılan ağır kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığının tespit etmişti. 

Tuzla'daki atığa ilişkin soruşturma başlatıldı

Tuzla’daki kokunun sebebi belirlendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "çevrenin kasten kirletilmesi" ve "kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Kaçak olarak atık su hattına kimyasal madde döktüğü öne sürülen tankerlerin tespiti için çevrede bulunan güvenlik kameraları incelemeye alınmıştı.

Tuzla’da atıksu kolektör hattına kaçak kimyasal atık deşarj edilmesinin ardından Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tüm kamera kayıtlarını inceledi.

Ekipler olay günü bölgede çalışan tankerleri belirledikten sonra geniş çaplı araştırma başlattı. Tankerler Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince örnek alınmak üzere Orhanlı Polis Merkezi Amirliğine getirildi.

Çevrede bulunan çok sayıda tanker polis karakolunun önünde örnekleri alınmak üzere bekletildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin polis merkezine gelmesiyle birlikte tankerlere yapılan incelemeler başladı.

Olay yeri inceleme ekipleri tankerlerden tek tek numune alırken, polis merkezi bahçesi adeta tanker otoparkına döndü.

Alınan numuneler laboratuvara gönderildi.

İHA/TRT Haber

Etiketler: Tuzla, Tuzla koku
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