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Buradasınız : » » Tuzla Piyade Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada ara karar

Tuzla Piyade Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada ara karar

FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin davada, tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi.

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Tuzla Piyade Okulundaki eylemlere ilişkin davada ara karar

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında yer alan binanın büyük salonundaki duruşmaya, 33 tutuklu sanık, üç tutuksuz sanık ile taraf avukatları katıldı.

Tanıkların beyanlarının dinlenildiği duruşmada, sanıkların ve avukatların talepleri alındı.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

Esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesini kararlaştıran heyet, bir sonraki duruşmanın 15 ve 16 Şubat tarihlerinde Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılmasına hükmetti.

Kaynak: AA

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