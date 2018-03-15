Tuzla Piyade Okulu davasında sanıkların son savunmaları dinleniliyor

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 29 tutuklu 39 sanıkla taraf avukatları ve izleyiciler katıldı.

Duruşmada SEGBİS aracılığıyla dinlenilen tanık Şadi Ergül, tutuk​suz sanık eski yüzbaşı Mustafa Akduman ile 2008'de "Ömer" kod adlı Sinan isimli FETÖ'nün sözde "abisi" aracılığıyla tanıştırıldığını söyledi.

Kendisinin Akduman'la grup oluşturması istendiğini belirten Ergül, "Ancak yol farkı nedeniyle sadece 2 kez görüşebildik. Daha sonra bizim grup olamayacağımızı anladılar. 10 yıldır görmüyorum, görüştüğümüz tarihten sonra ne yaptı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Mustafa Akduman ise tanığın kendisi hakkındaki iddialarını reddederek, FETÖ ile bir bağlantısının olmadığını belirtti.

Geçen celse açıkladığı mütalaasında sanık Mustafa Akduman'ın tüm suçlardan beraatini talep eden Cumhuriyet Savcısı Mustafa Güner değişiklik yaparak, tanığın dinlenilmesi sonucunda, sanık Akduman'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaayı kabul etmediğini ve FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını iddia eden sanık Akduman, beraatini istedi.

Duruşma, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarıyla devam ediyor.

Kaynak: AA