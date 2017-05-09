Tuzaklanan patlayıcı infilak etti: 3 yaralı

Hakkari'de bölücü terör örgütü üyelerince tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu üç asker yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurlarınca Şemdinli ilçesinde İran hudut hattında mayın ve el yapımı patlayıcı araması gerçekleştirildi.

Bu sırada bölücü terör örgütü üyelerince tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu biri ağır, üç asker yaralandı.

Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların tedavileri sürüyor. AA