Tuzaklanan el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda arazide tespit edilen el yapımı patlayıcı düzeneği güvenlik güçlerince infilak ettirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9 Ağustos'ta Muş-Kulp Karayolu Darbi Yaylası bölgesinde arazi arama tarama faaliyeti yürütüldüğü bildirildi.

Halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtilen açıklamada, "Terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca araziye döşenmiş el yapımı patlayıcı, 16 pil, saat ile irtibatlı elektronik devre kartına bağlı 18 kilogramlık yağ tenekesi içerisinde çiviler ile desteklenmiş siyah renkli patlayıcı madde tespit edildi, el yapımı patlayıcı düzeneği olay yerinde imha edildi." bilgisi paylaşıldı.