  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Tuvalet ücreti yüzünden darp edildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tuvalet ücreti için tartıştığı kişi tarafından darp edilen kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

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Tuvalet ücreti yüzünden darp edildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tuvalet ücreti için tartıştığı kişi tarafından darp edilen kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Meryem M. 9 yaşındaki oğluyla Müftü Mahallesi'nde belediyeye ait otoparkın özel bir şirket tarafından işletilen tuvaletine girdi.

Görevli Serhat C. çıkışta 1 liralık tuvalet ücreti ödeyen Meryem M'nin çocuğu için de ödeme yapması gerektiğini söyledi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serhat C'nin, Meryem M'ye yumruk attığı öne sürüldü.

Kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Baygınlık geçiren kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra tarafların Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Etiketler: zonguldak, tuvalet ücreti
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