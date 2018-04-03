Tutuklu general, WhatsApp yazışmalarını firari sanığın yaptığını iddia etti

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda gördüğü, tutuklu 14 sanığın yargılandığı davanın 22. duruşmasında, tutuklu eski 1. Ordu Harekat Yarbaşkanı Tuğgeneral Eyyüp Gürler, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı.

Gürler, savunmasında, askeri öğrencilikten tuğgeneralliğe kadar 32 yıl askeri hizmette bulunduğunu belirterek, bilerek ve isteyerek eylemlere dahil olmadığını öne sürdü.

Gürler, darbe toplantısı olduğu iddia edilen 13-14 Temmuz tarihlerindeki toplantıların kalkışma amacıyla yapılmadığını, bilgilendirme toplantısı olduğunu savundu, kamera kayıtlarının incelenmesini talep etti.

"WhatsApp mesajlarını firari sanık attı" savunması

Eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, darbe gecesi saat 21.15 gibi özel cep telefonu üzerinden "Yurtta Sulh" isimli WhatsApp grubuna dahil edildiğini gördüğünü savunarak, şunları aktardı:

"Gruptaki telefon numaralarını görebiliyor ancak hiçbirisinin ismi bende kayıtlı olmadığı için mesaj geldiğinde kimden geldiğini göremiyordum. Yoğun bir mesaj akışı vardı. İçinde bulunduğum hengame, koşuşturmaca nedeniyle gelen mesajları birebir takip edemedim. Toplamda 15 anlamlı mesajla gruba dahil olduğum görülmektedir. Aldatıldığımın farkında olmadığım için bu mesajları emir komuta sistemi içinde normal görevimi yapıyor düşüncesiyle attım. Bir kısmını da ben atmadım.

Mesajları Kara Kuvvetleri Komutanı'na attığımı düşünerek yazdım. Teknik olarak benim cep telefonumdan yazılmış. Kabul etmemek çok mantıksız gibi görünmekle birlikte bu mesajları ben atmadım. Çünkü ordu komutanının enterne edilmesiyle ilgili zihinsel ve eylemsel olarak hiçbir faaliyetim olmamıştır. Atmış olsam, icra ettiğim diğer şeyleri kabul ettiğim gibi bunu da ederim. Kara Kuvvetleri Komutanı'nın vereceği her emri mutlak itaat kapsamında yaparım. Telefonuma başkası tarafından yüklenmiş olabileceği ya da günahını almak istemem eski Albay Ahmet Zeki Gerehan tarafından atılmış olabileceğinin göz önünde bulundurulmasını, bunun tespiti amacıyla teknik inceleme yapılması talebimi yineliyorum."

"Maksadını aşan sözler"

Davada dosyası ayrılan tutuksuz sanıklardan Erdal Öztürk'ün savunması sırasında mahkemeyi yanılttığını iddia eden Tuğgeneral Gürler, "Hiçbir görev taksimatı yapmadım, hiçbir birliği sevk etmedim. Sivillere enterne, sert müdahale, halka karşı çıkanlara ateş gibi bir emrim olmadı" diye konuştu.

Sanık Gürler'in savunmasını tamamlamasının ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Cem Karaca, sanığa "Savunmandaki bazı sözlerin maksadını aştığını düşünüyorum. Erdal Öztürk savunmasını yaptı. Kimsenin bizi yanılttığı yok. Kimse bizi yanıltamaz" dedi.

Başkan Karaca'nın bu sözlerini, duruşma salonunun izleyici bölümünde bulunan şehit yakınları alkışladı.

Duruşma, sanık Gürler'in avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmasıyla devam ediyor.

Kaynak: AA