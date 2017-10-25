Tutuklanan zanlı adliyeden kaçarken yaralandı

36 yaşındaki Erkan Ö. Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Erkan Ö, çıkarıldığı mahkemenin hakkında tutuklama kararının ardından savcılık katında müzekkere işlemlerinin yapılacağı esnada kaçmak istedi, adliye binasının 1. katından atlayan zanlı yemekhane çatısına düşüp yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan zanlının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA