  • 25 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.749
    EURO 4.426
  • BIST 108354.83
    ALTIN 153.747
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tutuklanan zanlı adliyeden kaçarken yaralandı

Tutuklanan zanlı adliyeden kaçarken yaralandı

Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanan zanlı adliyeden kaçarken yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tutuklanan zanlı adliyeden kaçarken yaralandı

36 yaşındaki Erkan Ö. Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Erkan Ö, çıkarıldığı mahkemenin hakkında tutuklama kararının ardından savcılık katında müzekkere işlemlerinin yapılacağı esnada kaçmak istedi, adliye binasının 1. katından atlayan zanlı yemekhane çatısına düşüp yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan zanlının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: aydın, uyuşturucu ticareti
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER