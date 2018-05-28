Tutuklanan FETÖ şüphelisi asker sayısı 120'ye yükseldi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 52 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzafların da bulunduğu 211 şüpheli askerden işlemleri tamamlanarak peyderpey adliyeye çıkarılan 120'si tutuklanırken, 26'sı adli kontrol, 65'i de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı.

300 şüpheliden 211'i yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 52 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı verilen 211'i muvazzaf 300 kişiden gözaltına alınan 211 şüphelinin savcılık ve hakimlik işlemleri tamamlandı.

120'si tutuklandı

İşlemleri bittikçe peyderpey adliyeye getirilen şüphelilerden 120'si, nöbetçi sulh ceza hakimliklerince ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 26 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bu şüphelilerden 6'sının hakimlik sorgusunda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı öğrenildi.

65'i etkin pişmanlıktan yararlandı

65 şüphelinin ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak faydalı bilgiler vermesi nedeniyle serbest bırakıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında alınan ifadeler ve ''sabit veya ankesörlü'' hattan iletişime geçen örgüte mensup olduğu tespit edilen yeni kişilere ulaşılması üzerine 11 Mayıs'ta 165'i subay olmak üzere 211'i muvazzaf 300 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Aralarında albay, yarbay rütbesinde bulunan subayların da olduğu 211 şüpheli yakalanarak emniyete götürülmüştü.

Bu şüphelilerden 6'sının başka bir FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu ortaya çıkmıştı. Diğer şüpheliler ise firari olarak aranıyor.

Kaynak: AA