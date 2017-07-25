  • 25 TEMMUZ 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.562
    EURO 4.166
  • BIST 107326.48
    ALTIN 143.469
Buradasınız : » » Tutuklanan doktorlar teröristleri tedavi etmiş

Tutuklanan doktorlar teröristleri tedavi etmiş

PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan 7 şüpheli arasındaki bazı doktor ve hemşirelerin, yaralı teröristleri özel hastane ve evde tedavi etmekle suçlandığı bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tutuklanan doktorlar teröristleri tedavi etmiş

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 19 Temmuz'da başlatılan soruşturma sürüyor.

Aralarında, doktor, hemşire, öğretmen ve mali müşavirin de bulunduğu 15 şüpheliden 7'sinin tutuklandığı soruşturmada, bazı doktor ve hemşireler, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren ve yaralanan PKK'lı teröristlerden M.A. ve H.Y'yi özel bir hastanede tedavi etmekle suçlanıyor.

Soruşturma dosyasında tutuklanan şüphelilerden bir doktorun merkez Sur ve Bağlar ilçesinde geçen yıl terör saldırılarının yaşandığı dönemde güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada yaralanan terörist A.D'yi evinde tedavi ettiğine dair yapılan ihbar da yer alıyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve çeşitli yayınlar ele geçirilirken, bazı şüphelilerin, terör örgütü PKK propagandasına dönüşen toplumsal gösterilere katıldığı tespit edildi.

Öte yandan, şüphelilerden 5'inin haklarında daha önce yürütülen terör soruşturmaları kapsamında kamu görevlerinden ihraç edildikleri belirlendi.

Terör soruşturması kapsamında 19 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmış, dün aralarında eski Diyarbakır Tabip Odası başkanları Dr. Selçuk Mızraklı ve Dr. Şemsettin Koç'un da bulunduğu 7 şüpheli, "silahlı terör örgütünü kurma veya yönetme" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklanmış, 2'si adli kontrol hükümlerince olmak üzere 8 şüpheli serbest bırakılmıştı. AA

Etiketler: Diyarbakır, PKK, Doktor, hemşire
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER