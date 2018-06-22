  • 22 HAZIRAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.721
    EURO 5.495
  • BIST 95414.65
    ALTIN 192.52
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TUSAŞ/TAI ile Fransız Dassault Systemes arasında yazılım iş birliği

TUSAŞ/TAI ile Fransız Dassault Systemes arasında yazılım iş birliği

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ile Fransız yazılım şirketi Dassault Systemes arasında yazılım ve desteği konusunda iş birliğine gidildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
TUSAŞ/TAI ile Fransız Dassault Systemes arasında yazılım iş birliği

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'den (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, söz konusu iş birliği, şirkete ait özgün projelerin bilgi güvenliği ve hızlı tasarım süreçlerini kapsayacak.

Yazılım, özellikle TUSAŞ'ın özgün ürünleri arasında yer alan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'nde kullanılacak.

İş birliği üretimdeki hataları en aza indirgeyecek

İş birliği, üretime daha doğru verinin gitmesini sağlayacak, üretimdeki hataları en aza indirgeyerek, hızlı tasarım süreçlerinin oluşmasına doğrudan katkı verecek.

Milli Muharip Uçak Projesi'nde kullanılacak yazılımla tasarım mühendislik çalışmaları yürütülecek. 

Milli savaş uçağı yapımının tüm aşamalarında kullanılacak yazılım, TUSAŞ'ın tasarım süreçlerine ivme kazandıracak.

Kaynak: AA 

Etiketler: tusaş, TAI, Dassault Systemes
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER