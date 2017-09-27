TUSAŞ kapılarını halka açtı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) bağlı ortaklıklarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), vakfın 30. kuruluş yıl dönümünde kapılarını vatandaşlara açtı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, etkinlikte ziyaretçilere şirketin yürüttüğü projeler ve hedeflerine ilişkin bilgiler verdi.

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Kotil, "Bizim belkemiğimiz teknisyen ve mühendisler ben bile daha sonra geliyorum." dedi.

Şirketin öncelikli olarak havacılıkla ilgili kurulmuş eğitim kurumlarıyla çalışmak durumunda olduğunu belirten Kotil, "Bu yıl 400’ün üzerinde mühendis işe aldık, not ortamaları da epey yüksek. TAI olarak Türkiye'nin her yerindeki mühendislerle ilgilenmek istiyoruz. 2 bin mühendisimiz var ama bu sayı 10 bin olursa projeleri zamanında bitirebiliriz. İhtiyaç duyduğumuz 10 bin mühendis ama en iyisini almak istiyoruz." diye konuştu.

"Ufak tefek demesin, herkes versin"

Öğretmen emeklisi bağışçı Yüksel Akman, gezinin ardından yaptığı açıklamada, vakfa yapılan bağışların çok güzel yerlerde kullanıldığını gördüğünü söyledi.

Vakfın, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve savunma sanayisine çok güzel şekilde yardımcı olduğunu dile getiren Akman, "Bu beni çok mutlu etti. Bağışlarımızın yerli yerinde kullanıldığını gördüm ve çok mutlu oldum. Herkesi TSKGV'ye az ya da çok bağış yapmaya davet ediyorum, çünkü vakıf, şirketleriyle birlikte Türk ordusunu güçlendirmek istiyor." dedi.

Vakıf ile kurbanlarını Mehmetçike bağışlamak isterken tanıştıklarını anlatan Akman, "Bundan sonra da vakıfın sürekli destekçisi olacağız. Emekli öğtermenim, emekliliğimden bir miktar ayırıyorum ve TSKGV veriyorum. Ufak tefek demesin, herkes versin, damlaya damlaya göl olur." diye konuştu.

"ATAK helikopteri müthiş birşey"

Öğretmen Harun Gökmen de TUSAŞ tesislerinde gördüklerinden çok etkilendiğini söyledi.

Geziden memnun kaldığını dile getiren Gökmen, "Yerlilik oranlarının artırılması, dışa bağımlı değil kendi yağımızla kavrulmamız lazım. Zaman alacak ama çok güzel çalışmalar yapmışlar. Özellikle ATAK helikopterini çok beğendik. Müthiş birşey. Yeni helikopter çalışmasını gördük, harika. Böyle gezilerle savunma sanayimizin tanıtılması lazım. Yurt dışına bunu pazarlayabilirsek, satış ağını kurabilirsek, para kazanmaya başlayabilirsek ne mutlu bize. Bunları da bekliyoruz."