TÜRKSAT'ın işgali davasında karar çıktı

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) eski personelleri Eray Uçkun, İbrahim Altınok, Melih Varol, Mustafa Altunay, Mesut Sancak, Fatih Arslan, Ersan Kuluçlu, Osman Kemal Küçük ile sivil sanıklar Aydın Yavuz, Birol Baki, Burhan Güneş, Salih Mehmet Dağköy ve Uğur Özüdoğru ve avukatları katıldı. Duruşmada, müştekiler, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve TÜRKSAT'ın avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, 4 Nisan 2017'de başlayan yargılamada heyetin kararını açıkladı.

Buna göre, 5'i sivil 17 kişinin yargılandığı davada firari sanıklar eski ÖKK personeli üsteğmenler Tayfun Karaöz, Ergün Özyurt, İsmail Donat ile eski astsubay İbrahim Yılmazbaş'ın dosyası ayrıldı.

Diğer 13 sanığa, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca asker sanıklar hakkında, TÜRKSAT personeli Ahmet Özsoy ve Ali Karslı'nın şehit edilmesi nedeniyle ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kaynak: AA