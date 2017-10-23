  • 23 EKIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.706
    EURO 4.356
  • BIST 107660.54
    ALTIN 151.863
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TÜRKSAT'ın işgali davasında karar çıktı

TÜRKSAT'ın işgali davasında karar çıktı

Darbe girişimi gecesi Gölbaşı'nda TÜRKSAT'ın yayınlarının kesilmesi ve iki kişinin şehit edilmesine ilişkin 17 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
TÜRKSATın işgali davasında karar çıktı

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) eski personelleri Eray Uçkun, İbrahim Altınok, Melih Varol, Mustafa Altunay, Mesut Sancak, Fatih Arslan, Ersan Kuluçlu, Osman Kemal Küçük ile sivil sanıklar Aydın Yavuz, Birol Baki, Burhan Güneş, Salih Mehmet Dağköy ve Uğur Özüdoğru ve avukatları katıldı. Duruşmada, müştekiler, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve TÜRKSAT'ın avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, 4 Nisan 2017'de başlayan yargılamada heyetin kararını açıkladı.

Buna göre, 5'i sivil 17 kişinin yargılandığı davada firari sanıklar eski ÖKK personeli üsteğmenler Tayfun Karaöz, Ergün Özyurt, İsmail Donat ile eski astsubay İbrahim Yılmazbaş'ın dosyası ayrıldı.

Diğer 13 sanığa, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca asker sanıklar hakkında, TÜRKSAT personeli Ahmet Özsoy ve Ali Karslı'nın şehit edilmesi nedeniyle ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 

Kaynak: AA 

Etiketler: türksat davası, müebbet
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER