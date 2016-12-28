Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Yoğun Kar Yağışlı
Yoğun Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.544
    Euro: 3.686
  • BIST: 77547.71
    Altın: 129.791

Kapat
Buradasınız : » » TÜRKSAT 'İletişim Hizmetleri' ödülüne layık görüldü

TÜRKSAT 'İletişim Hizmetleri' ödülüne layık görüldü

TÜRKSAT, TİM tarafından "İletişim Hizmetleri" alanında birincilik ödülüne aldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
TÜRKSAT İletişim Hizmetleri ödülüne layık görüldü

İstanbul'da TİM tarafından düzenlenen "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" ödül töreninde, "İletişim Hizmetleri" birincilik ödülünü Başbakan Binali Yıldırım'ın elinden alan TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, yaptığı açıklamada, ödülü 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cülerin şehit ettiği arkadaşlarına ithaf ettiğini söyledi.

Cenk Şen, kendisi ve çalışan arkadaşları adına çok mutlu olduğunu ifade ederek, "15 Temmuz'da şehit olan 2 arkadaşımız sayesinde biz bu ödülü aldık, o şehitlerin adına ben bu ödülü aldım. Sayın başbakanımızın zamanında ektiği tohumların, sayın bakanımızın da desteğiyle meyvelerini toplayarak biz buraya geldik. İnşallah 2017'de de birinciliği elden bırakmamaya çalışacağız." dedi.
 

"Şehit arkadaşlarımız sayesinde yayınlarımız kesilmedi"

TÜRKSAT'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin iletişim ve vatandaşı bilgilendirme noktasında ciddi bir görev yaptığını belirten Şen, vatandaşın ihtiyacı olduğu gerçek veriye ulaşması için o darbe girişimi gecesi de çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

Kahraman arkadaşları sayesinde TÜRKSAT'ın görevini kesintisiz sürdürdüğünü, arkadaşlarının bu uğurda canlarını feda ettiğini dile getiren Şen, "Şehit arkadaşlarımız sayesinde, vatandaşımız, sayın cumhurbaşkanımızın, sayın başbakanımızın gösterdikleri liderlikleri ve tüm vatandaşlarımızın birbirine destek olmasını Türkiye'de her eve ilettik. Biz de bununla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Cenk Şen, TÜRKSAT'ın özellikle Türkiye'nin uluslararası platformlardaki egemenlik haklarını koruma noktasında mevcut kaynaklarını geliştirmek için çalışmalarına ve yatırımlarına devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gelişen Türkiye'nin ihtiyacı olduğu iletişim altyapısını da yeni uydularımızla karşılıyoruz. Sayın başbakanımızın, sayın bakanımızın birçok platformda ifade ettiği gibi iki yeni uydu daha atıyoruz; 5A ve 5B bir de 6A milli uydumuzla mevcut kapasitemizi 2020'li yıllarda şu ankinin 2 katına çıkartmayı planlıyoruz."

Etiketler: TÜRKSAT, TİM, iletişim ödülü, şehitlere ithaf, binali yıldırım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER