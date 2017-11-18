Türksat AŞ Genel Müdürü Şen: Siber güvenlik tekrar ele alınmalı

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Kamu Bilişimcileri Derneğinin bu yıl ikincisini düzenlediği "Kamu Bilişim Zirvesi", Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Resort'te sürüyor.

"Potansiyelini Bilişimle Keşfet" sloganıyla düzenlenen zirvede kamu ve özel sektörden üst düzey yetkililerin katılımıyla, bilişim alanındaki yenilikler, siber güvenlik sistemleri, kurumların siber saldırılara karşı nasıl korunması gerektiği ve bu alandaki yatırımlar değerlendirildi.

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, moderatörlüğünü gerçekleştirdiği panelde yaptığı konuşmada, panellerde önemli konuların ele alındığını söyledi.

Siber güvenliğin her kurum için önem arz ettiğini anlatan Şen, şöyle konuştu:

"Siber güvenlikte aslında reçetesi yazılan bir ilaç seti, diyet reçetesi yok. Kilo aldığımızda diyet veriyorlar bize, o diyete uygun olarak devam edersek herkes aynı kiloyu veremiyor. Herkes aynı işi yapıyor, herkes kibrit kutusu kadar peyniri yiyor ama birisi iki, birisi bir kilo veriyor. Dolayısıyla elinizdeki yaptığınız diyet gibi siber güvenliğin de tekrar ele alınıp, döngü içinde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum."

"Sektör güvenlik tarafına dönmeye başladı"

Kamu Bilişimcileri Derneği Başkanı Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbi̇lgi̇n de siber güvenlik alanında sürdürülebilirliğin önemine değinerek, birçok kamunun firmaların ürünlerini aldığını ancak bunda başarılı olamadığını hatırlattı.

Firmaların kamuya sadece ürünü satma noktasına kadar çok iyi olduğunu, ürünü sattıktan sonra ise işlerin aynı şekilde iyi gitmediğine dikkati çeken Özbilgin, "Kamuda insan kaynağı açığı var. Bütün sektör güvenlik tarafına dönmeye başladı. Aşırı bir korku mu yaratıyoruz? Tamam, siber savaş var. Bu, realitedir ama güvenlik firmaları tarafından özel sektör ve kamu üzerinde bir korku mu yaratılıyor?" diye konuştu.

Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yavuz Torun moderatörlüğünde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Tolga Acar, Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü Sistem Geliştirme Daire Başkanı Ahmet Akın Şahin, Türk Kızılayı Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Başkan Yardımcısı İsmail Koyuncu ve TRT Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Mustafa Yılmaz'ın katılımıyla panele geçildi.

"Dijital dönüşümde insan unsuru önemli"

Türk Kızılayı Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Başkan Yardımcısı Koyuncu, personel istihdamını projelere vakıf olma, dış kaynağa bağlı kalmama, hızlı ve verimli destek açısından önemsediklerini söyledi.

Gelen projeleri değerlendirerek, sürekli kendi personel alanlarında güncellediklerini vurgulayan Koyuncu, "Kızılay olarak bütün branşlarda hizmet veriyoruz. Özellikle çok geniş bir alanda kan hizmeti sunuyoruz. Mineralli su ve çadır konularında da Türkiye'nin büyük bölümünün ihtiyacını karışlıyoruz. Bunların yanı sıra gençlik ve gönülülük alanlarımız da var." ifadelerini kullandı.

TRT Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Yılmaz da dönüşüm ve insan faktörünün ve dijital dönüşümde insan unsurunun önemli olduğunu kaydetti.

Dernek Başkanı Özbilgin ile Kamu Bilişimcileri Derneği 2. Başkanı Yakup Şıvka, konuşmacılara teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: AA