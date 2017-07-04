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Türköne'ye "Cumhurbaşkanını tehdit"ten hapis

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Zaman gazetesinin yazarı Türköne'yi yazdığı yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit ettiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı

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Türköneye &quot;Cumhurbaşkanını tehdit&quot;ten hapis

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, yazdığı yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiği gerekçesiyle kapatılan Zaman gazetesi yazarı Mümtazer Türköne'nin 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Mümtazer Türköne, SEGBİS sistemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türköne'nin avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Türköne, Cumhurbaşkanına tehdit amacının söz konusu olmadığını ve suçsuz olduğunu savunarak, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Türköne'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tehdit suçunu işlediği sabit olduğundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek, sanığın yargılama aşamasındaki tutum ve davranışlarını takdiri indirim sebebi sayarak cezanın 4 yıl 2 aya düşürülmesine hükmetti.

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar tarafından hazırlanan iddianamede, Türköne'nin 4 Şubat 2016'da ''Arınç sarayı Sur'daki tünellere sokuyor'' başlıklı köşe yazısında ''Cumhurbaşkanını tehdit'' suçunu işlediği gerekçesiyle 5 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti. 

Etiketler: mümtazer türköne, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, cumhurbaşkanı erdoğan
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