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Türkmenler konteyner kente yerleştiriliyor

Musul ve Telafer'den kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Gaziantep'teki konaklama tesislerinde barınan Türkmenlerin Kahramanmaraş’a sevkleri devam ediyor.

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Türkmenler konteyner kente yerleştiriliyor

Irak'ın Telafer ve Musul kentlerinden terör nedeniyle kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bir süredir Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki konaklama tesislerinde barınan Türkmenlerin bir kısmı daha Kahramanmaraş'ta yeni yapılan konteyner kente sevk edildi.

Terör örgütleri DEAŞ ile Haşdi Şabi'nin saldırıları nedeniyle Musul ve Telafer'deki evlerinden göç etmek zorunda kalan 750 Türkmen aile, yaklaşık 2 yıldır yaşadıkları İslahiye ilçesindeki konaklama tesisinden alınarak Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekiplerince otobüslerle Kahramanmaraş'a gönderildi.

Kahramanmaraş’a gönderilen çoğunluğu çocuk ve kadın Türkmenler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Şu ana kadar 4 bin 500 kişinin sevklerinin tamamlandığı, toplamda 5 bin 300 kişinin Kahramanmaraş’taki konteyner kente gönderileceği kaydedildi. 

Etiketler: Türkmenler, Kahramanmaraş, Gaziantep, konteyner kent
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