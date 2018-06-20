Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 664. yılı

Çanakkale'deki etkinlikler kapsamında, Gelibolu'yu fetheden "Rumeli Fatihi" Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Ece Bey, mezarı başında anıldı.

Gelibolu Karainebeyli Köyü'nde düzenlenen törende, Ece Bey'in mezarına çiçek konuldu ve saygı duruşunda bulunularak dua edildi.

Ece Bey Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Ali Yapıcı tarafından Ece Bey’in biyografisi okundu.

2. Kolordu Komutanlığı'nın bölge bandosu gösteri yaptı ve mevlit okundu.

Törene, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkan Vekili Mustafa Çoban, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Rumeli'ye geçişler sembolik olarak canlandırılacak

Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 664. yıldönümü etkinliklerinin ikinci bölümü yarın Lapseki Çardak'da Gazi Yakup Bey ile Gelibolu Bolayır'da Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın türbelerinin ziyaretiyle tamamlanacak.

Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişleri de sembolik olarak canlandırılacak.

Kaynak: AA