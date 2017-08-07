Türkiye'ye yasa dışı girmeye çalışan 975 kişi yakalandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birliklerince Suriye, Bulgaristan, Yunanistan ve Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 975 kişi yakalandı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden, "günlük faaliyetler" ve "yurt içi olaylar"la ilgili bilgi paylaşıldı.

Buna göre, Suriye'den 926, Bulgaristan'dan 28, Yunanistan'dan 18, Irak'tan ise 3 kişi yasa dışı yollarla Türkiye'ye girme girişiminde bulunurken yakalandı. Türkiye'den ise Suriye'ye 50, Yunanistan'a da 1 kişi yasa dışı yollarla geçmeye teşebbüs ederken yakalandı.

Müdahaleler sonucunda, Suriye sınırında 15 bin 980 paket sigara ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Yurt içi olaylar kapsamında, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramalarında, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 3, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ve Şırnak'ın Silopi ilçesinde birer el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.