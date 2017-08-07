  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.531
    EURO 4.163
  • BIST 109781.13
    ALTIN 142.92
Buradasınız : » » Türkiye'ye yasa dışı girmeye çalışan 975 kişi yakalandı

Türkiye'ye yasa dışı girmeye çalışan 975 kişi yakalandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birliklerince Suriye, Bulgaristan, Yunanistan ve Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 975 kişi hakkında işlem yapıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türkiyeye yasa dışı girmeye çalışan 975 kişi yakalandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birliklerince Suriye, Bulgaristan, Yunanistan ve Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 975 kişi yakalandı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden, "günlük faaliyetler" ve "yurt içi olaylar"la ilgili bilgi paylaşıldı.

Buna göre, Suriye'den 926, Bulgaristan'dan 28, Yunanistan'dan 18, Irak'tan ise 3 kişi yasa dışı yollarla Türkiye'ye girme girişiminde bulunurken yakalandı. Türkiye'den ise Suriye'ye 50, Yunanistan'a da 1 kişi yasa dışı yollarla geçmeye teşebbüs ederken yakalandı.

Müdahaleler sonucunda, Suriye sınırında 15 bin 980 paket sigara ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Yurt içi olaylar kapsamında, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramalarında, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 3, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ve Şırnak'ın Silopi ilçesinde birer el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Etiketler: Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye'ye yasa dışı girmeye çalışan 975 kişi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER