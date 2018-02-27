  • 28 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'ın Amanos kırsalında düzenlenen terör operasyonunda bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Türkiyeye sızmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdürüyor. Teröristlere göz açtırılmıyor.

Saldırı girişiminde bulunmak için Amanos Dağları'nın eteklerine gelen teröristler de jandarma özel harekat timlerinin hedefinde.

Operasyonda bir terörist ölü olarak ele geçirildi. Teröristler, Afrin Harekatı'na katılmak için bölgede bulunan askerlere saldırı girişiminde bulunmak istedi ancak başarısız oldu.

Teröristin ele geçirildiği bölgede toplanan kalabalık askere tezahuratlarla destek verdi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, amanos dağı, afrin
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