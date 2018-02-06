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Buradasınız : » » Türkiye'ye sığınan Afrin sakini, PYD/PKK'nın gerçek yüzünü anlattı

Türkiye'ye sığınan Afrin sakini, PYD/PKK'nın gerçek yüzünü anlattı

PYD/PKK'nın zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Afrin sakini Selahattin, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılmasının ardından memleketine geri dönmenin umuduyla yaşıyor.

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Türkiyeye sığınan Afrin sakini, PYD/PKKnın gerçek yüzünü anlattı

PYD/PKK'nın Afrin'deki zulmünden kaçarak Hatay'a gelen Selahattin, örgütün halka yaptığı zulümleri ve Zeytin Dalı Harekatı'ndan beklentisini TRT Kürdi'ye anlattı.

Soy ismini vermeyen Selahattin, PYD/PKK'nın Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşın ardından ortaya çıktığına ve Suriye halkına zulüm ettiğini söyledi. 

Selahattin, "Çocuklarımızı askere götürdüler. Mülklerimizi haczettiler. Bize çok zorluk çıkardılar." dedi.

"Çok şükür ki Türk milleti bizimle ilgileniyor"

Türkiye'ye geldikten sonra Hatay'a yerleşen Selahattin, "Çok şükür ki Türk hükümeti ve milleti bize sahip çıktı. Bize baktılar. Halimizi hatırımızı soruyorlar. Bizimle ilgileniyorlar." diye konuştu.

"Halkın malına haciz koyuyorlardı, vergi istiyorlardı"

PYD/PKK'nın Afrin'de yaşayan halkın malına haciz koyduğunu anlatan Selahattin, "PKK/YPG'yi sevmedim, istemedim. Ben burada kaldım. 4 çocuğum İsveç'te. Korkudan evimizi barkımızı bırakıp kaçtık. Sen tarlanda çalışırken, 'Şu kadar para vereceksin, varsa yoksa vereceksin.' diyorlardı. Mecbur bulacaksın. Yoksa gidersin. Vergi istiyorlardı." dedi.

"Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı'yla oraları temizlediğinde evimize döneceğiz"

Selahattin, Hatay'da mutlu bir yaşam sürdürüyor.

"Türkiye'nin gözüne kurban olayım. Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı'yla oraları temizlediğinde evimize döneceğiz. Hepimiz, beraber kardeşçe yaşayacağız. Rahatça gidip geleceğiz. Türkiye ile aramızda hiçbir sorun yok. Biz, hepimiz kardeşiz. Çok iyi hatırlıyorum Türkiye'ye kimlikle gidip geliyorduk. Pasaport falan lazım değildi. Maalesef şimdi uçakla Suriye'ye gidemiyoruz. 7 yıldır (Afrin'de) köyde olan annemin özlemiyle yaşıyorum. Toprağımın, arazimin, ağaçlarımın özlemiyle yaşıyorum fakat gidemiyorum."

Selahattin, "Şu an Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu askerleri köyümüzde. Annemin keyfi çok iyi. Bana haber verdiler, 'Senin annen bizim annemizdir.' dediler." dedi. 

Kaynak: AA/TRT Haber

Etiketler: teröristler, terör örgütü, suriye, PYD, PKK, afrin
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