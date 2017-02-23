Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu terörist, Akçakale sınırında yakalandı.

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda bir teröristin yasa dışı yollarla gireceği istihbaratının ardından sınır hattındaki önlemlerini artırdı.

Sınıra yakın bir bölgede bulunan Kepezli Mahallesi yakınlarında, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapmaya çalışan Suriye uyruklu bölücü terör örgütü PKK/PYD mensubu terörist, silahsız ve teçhizatsız olarak yakalandı.

Terör örgütü zanlısı, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.