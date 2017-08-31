  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Türkiye'ye gelen turist sayısı son 13 yılın zirvesinde

İsveç'in en çok satan ekonomi gazetesi Dİ, temmuz ayında Türkiye'ye tatile giden yabancı turist sayısının son 13 yılın en yüksek rakamlarına ulaştığını bildirdi.

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Türkiyeye gelen turist sayısı son 13 yılın zirvesinde

İsveç'in en çok satan ekonomi gazetesi Dİ, temmuz ayında Türkiye'ye tatile giden yabancı turist sayısının son 13 yılın en yüksek rakamlarına ulaştığını bildirdi.

Dİ'de yer alan habere göre, temmuz ayında Türkiye'ye giden turist sayısının son 13 yılın en yüksek rakamlarına ulaştığı belirtilerek, "Türkiye'ye giden yabancı turist sayısı, temmuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak, 5 milyon 80 bin kişi olarak gerçekleşti." ifadesine yer verildi.

Haberde, geçen nisan ayından itibaren Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısında artış gözlendiği kaydedildi.

Etiketler: türkiye, turist sayısı, turizm, isveç gazetesi
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