Türkiye’nin yüzde 57'si memleketinde yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve medya yansımalarından derlenen verilere göre, Türkiye’de memleketlerinde yaşayanların oranı yüzde 57,22 olarak belirlenirken, memleketinde yaşamayı tercih edenlerin en fazla bulunduğu il, yüzde 93,33 ile Şanlıurfa oldu. Genel tabloya bakıldığında ise Türkiye’de her 100 kişiden 58’inin memleketinde yaşadığı görüldü.

Şanlıurfa’yı, yüzde 92,56 ile Adıyaman, yüzde 91,74 ile Kahramanmaraş, yüzde 91,64 ile Ağrı takip etti. Yüzde 80 ile yüzde 90 arasında kalan şehirler arasında, Diyarbakır, Bingöl, Yozgat, Çorum, Sinop, Ardahan, Van ve Çankırı yer alıyor. Memleketinde yaşayanların en az olduğu şehir yüzde 14,29 ile İstanbul. İstanbul’un ardından, yüzde 29, 01 ile Kocaeli, yüzde 29,63 ile Ankara, yüzde 33,43 ile Yalova, yüzde 38,71 ile Tekirdağ, yüzde 39,86 ile İzmir geldi.

Kaynak: İHA

