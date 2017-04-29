Türkiye'nin yeni obüsü 'Yavuz' geliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı Harekatı'nda ve terörle mücadelede etkin olarak kullandığı obüs ailesine yeni bir üye ekleniyor. Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu yüksek hareket kabiliyetine sahip 6x6 araç üzerine monteli 155 milimetre silah sistemi geliştirme projesi sonunda Yavuz obüs sistemini üretti.

MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9-12 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'17) için titiz bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Fuarda, müşterileriyle ve teknolojik iş birliği yapmayı planladıkları firmalarla çeşitli görüşmeler gerçekleştireceklerini belirten Taşkın, geleneksel ürünlerinin yanı sıra yeni geliştirilen ve son dönemde kullanıma sunulan 4 ürünü IDEF'te sergileyeceklerini bildirdi.

Taşkın, bu ürünlerden 2'sinin top, 2'sinin tüfek sınıfında yer aldığını ifade etti.

Yavuz obüs sistemini ilk kez IDEF'te sergileyeceklerini açıklayan Taşkın, bu üründe mobiliteyi, hareketliliği ön plana çıkartan bir araç üstü top uygulamasının gerçekleştirildiğini anlattı. Taşkın, şunları kaydetti:

"Fırtına obüslerinin kullandığı mühimmatı atabilecek aynı silah sistemini bir aracın üzerine monte ettik. Aracı da zırhlandırdık. Hatta kendi kullanacağı mühimmatı da kendi taşıyabilecek, saatte 90 kilometre hıza ulaşabilecek bir ürün ürettik. Sadece ülkemizi değil Ortadoğu ve Afrika'daki harekat şartlarıyla dış pazarları da dikkate alarak bu ürünümüzü geliştirdik. Dış pazarlarda pikapların üzerine monte edilmiş birtakım silah sistemleriyle atış yapıyorlar. Bir silah sisteminin etkili, ciddi olabilmesi için belli özelliklere sahip olması lazım. Bunların en başında stabilite geliyor. Geri tepmeden dolayı atışınız ne kadar hedefinden sapıyor bu önemli. Eğer geri tepmeyi kontrol edemiyorsanız, atışınız hedeften sapıyorsa yapıyorsa o zaman karavana atıyorsunuz. Dünyada ucuz ve kolay bulunabilen, hatta daha ziyade terör örgütlerinin kullandığı sistemler böyle. Hedefe yönelik değil, daha çok kargaşa oluşturma amaçlı, atıldığında sesiyle etki doğuran sistemler. Bizim sistemlerimiz ciddi, her yönüyle hedef tahribat etkinliği çok yüksek, teknolojik seviyesi üst düzey olan sistemlerdir. Yavuz silahımız da tüm yenilikçi unsurları üzerinde barındıran üstün özellikli bir silah."

Yavuz obüs sisteminin özellikleri

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, pazarda oluşan mevcut durum da dikkate alınarak yüksek hareket kabiliyetine sahip 6x6 araç üzerine monteli 155 milimetrelik silah sistemi geliştirme projesi MKE'nin öz kaynaklarıyla Nisan 2016'da başlatıldı.

T-155 milimetre 52 kalibre MKE Yavuz obüs sistemi için kullanılan araç tamamen zırhlı olarak geliştirildi. Sistemin atışa hazırlanma süresi en fazla 1 dakika, atışı tamamlayıp mevzi değiştirmesi en fazla 2 dakika sürüyor. Araç, 5 mürettebatı taşıyacak kapasitede çift kabine sahip bulunuyor. Aracın tam yüklü azami hızı saatte 90 kilometreye çıkıyor. Sistemin canlı mühimmatlarla atışlı testleri nisan ayında başarıyla gerçekleştirildi.

Yavuz obüsü, farklı yükseliş açıları ve sevk barut modülleriyle aynı hedefi aynı anda 3 farklı mühimmatla vurabiliyor. Sistem, uzun menzilli mühimmatlarla 40 kilometre menzil içindeki askeri birlik ve taburlara atış yapabiliyor. Mevzilenen topçu birliğinin karşı hedeflerden uzakta olmasından dolayı düşman tarafından karşı saldırı yapılma riski de azalıyor.

Obüs, elektrikle hareket eden ve elektronik olarak kontrol edilen yarı otomatik mermi yükleme sistemiyle donatıldı. Silah sistemiyle, NATO standartlarına uygun 155 milimetre çapında tüm mühimmatlar atılabiliyor.

Yavuz obüsü ile 15 saniyede 3 atım (darbeli atım), 1 dakikada 4-6 atım (normal atım), 1 dakikada 2 atım (sürekli atım) yapılabiliyor.

Sistemde ikincil silah olarak 12,7 milimetre makineli tüfek kullanılıyor. Sistem nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) koruma sistemine, 7,62 x 51 milimetre (M80) mühimmatına ve anti-personel mayınlara karşı koruma sistemine sahip bulunuyor.

"Boran" ve "MPT" ailesi öne çıkacak

MKE'nin IDEF'te ön plana çıkaracağı bir diğer ürün havadan taşınabilir 105 milimetre hafif çekili obüs (Boran) olacak.

Söz konusu obüs, tugay hedeflerini etki altına alabilmek, iç güvenlik harekatlarında kullanılmak, komando tugaylarına atış desteği sağlamak ve hava indirme harekatlarında kullanılmak üzere tasarlandı.

Uzun menzilli mühimmat ile 17 kilometre menzile dakikada 6 atış yapabilen Boran'ın, 105 milimetre M101 obüslerinin yerine envantere girmesi planlanıyor.

Boran, gelişmiş atış kontrol sistemi ve sahip olduğu teknik özelliklerle alternatiflerine göre büyük üstünlük sağlıyor.

Milli Piyade Tüfeği (MPT) ailesinden ise özellikle MPT-55 ve KNT-76 tüfekleri IDEF'te ön plana çıkarılacak.

Özellikle komando birliklerinde kullanılmak amacıyla tasarlanan 5,56x45 milimetre kalibreli MPT-55, meskun mahal ortamında da etkili bir yeni nesil tüfek olarak gösteriliyor.

KNT-76 keskin nişancı tüfeği ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin 7,62x51 milimetre manga tipi keskin nişancı tüfeğine olan ihtiyacını karşılamak üzere mümkün olduğunca MPT'nin parçalarına bağlı kalınarak geliştirildi.