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Türkiye'nin yeni kolluk gücü göreve hazır

Yeni kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından video ile tanıtıldı.

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Resmi Gazete'nin 8 Temmuz'da yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu.  

Siyah renk giyecekler

Ankara'da kurulan bu müdürlüğe bağlı 4 şube müdürlüğü var. Emniyet bünyesinde doğrudan taşra teşkilatına bağlılar. 

Güvenlik Dairesi Başkanlığına bağlı Takviye Hazır Kuvvet personeli siyah üniforma giyecek. Birimde şu an itibarıyla 247 personel görev yapıyor.

Görevleri neler?

Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerinin programları başta olmak üzere mitingler ve ihtiyaç duyulması halinde spor müsabakalarında görevlendirilecek.

Müdürlüğün nerede konuşlanacağı ve görevleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: takviye hazır kuvvet
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