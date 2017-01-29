  • 29 OCAK 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.87
    EURO 4.14
  • BIST 83827.39
    ALTIN 148.117
Buradasınız : » » Türkiye'nin yardımları Gazze'de ailelere ulaştı

Türkiye'nin yardımları Gazze'de ailelere ulaştı

Gazze Sosyal İşler Bakanlığı Müsteşarı Yusuf İbrahim, "Şu ana kadar Türkiye'nin gönderdiği yardımlardan yararlanan Filistinli ailelerin sayısı 200 bine ulaştı." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türkiyenin yardımları Gazzede ailelere ulaştı
Türkiye ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında "Lady Leyla" ve "Eclips" isimli gemiler aracılığıyla gönderilen giysilerin Gazze Şeridi'nde dağıtımına devam edildi.
 
Gazze'deki Sosyal İşler Bakanlığı'nın Gazze kentindeki Mekke Yardım Derneğinin merkezinde gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında, Türkiye'nin birkaç ay önce gönderdiği giysiler, ihtiyaç sahibi 40 aileye ulaştırıldı. Gazzeli aileler, mağaza sistemiyle sergilenen giysilerden kendilerine uygun olanları seçerek aldı.
 
Sosyal İşler Bakanlığı Müsteşarı Yusuf İbrahim, etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada, "Lady Leyla" ve "Eclips" gemileriyle Türkiye'den gönderilen giysilerin, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar Türkiye'nin gönderdiği yardımlardan yararlanan Filistinli ailelerin sayısı 200 bine ulaştı." dedi.
 
Türkiye'nin gıda-erzak, oyuncak ve bazı özel ihtiyaçları kapsayan yardım malzemeleri gönderdiğini kaydeden İbrahim, "Yardım gemileriyle gönderilen oyuncaklardan şu ana kadar bölgedeki 680 anaokulu ile 70 kreş faydalandı." diye konuştu.
 
"İyilik gemisi Gazze yolunda" sloganıyla Mersin'den yola çıkan Lady Leyla, 3 Temmuz'da İsrail'in Aşdod Limanı'na demir atmıştı. Gemide pirinç, şeker, un gibi temel gıda maddelerinin yanında giysi, ayakkabı ve çocuklar için oyuncaklardan oluşan yaklaşık 11 bin ton yardım malzemesi bulunuyordu.  AA
Etiketler: Yusuf İbrahim, yardımlar, türkiye, Sosyal İşler Bakanlığı, israil, Gazze Şeridi, filistin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER