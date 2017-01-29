Türkiye'nin yardımları Gazze'de ailelere ulaştı

Türkiye ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında "Lady Leyla" ve "Eclips" isimli gemiler aracılığıyla gönderilen giysilerin Gazze Şeridi'nde dağıtımına devam edildi.

Gazze'deki Sosyal İşler Bakanlığı'nın Gazze kentindeki Mekke Yardım Derneğinin merkezinde gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında, Türkiye'nin birkaç ay önce gönderdiği giysiler, ihtiyaç sahibi 40 aileye ulaştırıldı. Gazzeli aileler, mağaza sistemiyle sergilenen giysilerden kendilerine uygun olanları seçerek aldı.

Sosyal İşler Bakanlığı Müsteşarı Yusuf İbrahim, etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada, "Lady Leyla" ve "Eclips" gemileriyle Türkiye'den gönderilen giysilerin, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar Türkiye'nin gönderdiği yardımlardan yararlanan Filistinli ailelerin sayısı 200 bine ulaştı." dedi.

Türkiye'nin gıda-erzak, oyuncak ve bazı özel ihtiyaçları kapsayan yardım malzemeleri gönderdiğini kaydeden İbrahim, "Yardım gemileriyle gönderilen oyuncaklardan şu ana kadar bölgedeki 680 anaokulu ile 70 kreş faydalandı." diye konuştu.

"İyilik gemisi Gazze yolunda" sloganıyla Mersin'den yola çıkan Lady Leyla, 3 Temmuz'da İsrail'in Aşdod Limanı'na demir atmıştı. Gemide pirinç, şeker, un gibi temel gıda maddelerinin yanında giysi, ayakkabı ve çocuklar için oyuncaklardan oluşan yaklaşık 11 bin ton yardım malzemesi bulunuyordu. AA