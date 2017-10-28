Türkiye'nin 'Ulusal Su Planı' için düğmeye basıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hazırlanan "İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik" ile "Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik'te, Türkiye'deki su kaynaklarının bütüncül bir şekilde yönetilmesine ilişkin proje ve faaliyetlerde ortaya çıkan ihtiyaca yönelik bazı değişikliklere gidildi.

Adı, "Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliği" olarak değiştirilen yönetmeliğe "Ulusal Su Planı", "Havza Yönetim Planı" ve "Havza Su Tahsis Planı"nın hazırlanması, onaylanması ve güncellenmesine ilişkin düzenlemeler eklendi.

Ulusal Su Planları hazırlanacak

Su kaynaklarının havza ölçeğinde paylaşımının sağlanması, geleceğe yönelik planlanması ve her sektörün ihtiyacı olan suyun adil bir şekilde karşılanmasına yönelik düzenlemeleri kapsayan yönetmelikte ilk kez Ulusal Su Planı'nın hazırlanması, onaylanması ve güncellenmesi ile ilgili hükümler de yer aldı.

Bu plan, su kaynaklarının teknik, ekonomik, ekolojik ve sosyal ihtiyaçlara ve uluslararası yükümlülüklere en uygun şekilde yönetilmesini sağlayacak ulusal su politikasının ana unsurlarını kapsayan en üst ölçekteki plan olarak uygulanacak. Ulusal Su Planı'na bağlı kalınarak hazırlanacak Havza Yönetim Planı'nın uygulanması ile su kaynaklarının havza esaslı yönetilmesi sağlanacak.

Yönetmelikte hazırlanması, onaylanması ve güncellenmesi ile ilgili tüm detayların yer aldığı, Havza Yönetim Planı'nı destekleyecek şekilde hazırlanacak Havza Su Tahsis Planı ile de su kaynaklarının, içme-kullanma, çevresel su ihtiyacı, zirai sulama, enerji ve sanayi gibi temel sektörler başta olmak üzere, havza bazında paylaşımının sağlanması, geleceğe yönelik planlanması ve her sektörün ihtiyacı olan suyun adil bir şekilde temin edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA