Türkiye'nin "muhtarı" e-Devlet oldu

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetle geçen yıl 5 milyon 244 bin 216 nüfus kayıt örneği, 7 milyon 13 bin 573 yerleşim yeri ve diğer adres belgesi alındı.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 24 Şubat 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 151'inci maddesinin 4'üncü fıkrasına "Kişiler, kendileri ve alt ya da üst soylarına ait nüfus kayıt örneklerini, kendileri ve ergin olmayan çocuklarının yerleşim yeri belgelerini, güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilir, e-Devlet üzerinden alınan belgeler, nüfus idarelerinden alınmış resmi belgelerle aynı hukuki değere sahiptir." hükmü eklendi.

Düzenleme çerçevesinde nüfus müdürlüklerindeki iş yoğunluklarının azaltılması amacıyla e-Devlet üzerinden nüfus kayıt örneği belgesi alınmaya başlandı.

Uygulamanın devreye girdiği tarihten 31 Aralık 2017'ye kadar e-Devlet üzerinden 5 milyon 244 bin 216 nüfus kayıt örneği belgesi alındı.

Yerleşim yeri ve diğer adres belgesinin e-Devlet üzerinden paylaşımı ise 2 Mart 2017'den itibaren yapılmaya başlandı. Belgenin internet ortamında alınmaya başlamasından 31 Aralık 2017 tarihine kadar e-Devlet üzerinden 7 milyon 13 bin 573 yerleşim yeri ve diğer adres belgesi alındı.

Daha önce sadece nüfus müdürlükleri ve muhtarlıklardan temin edilebilen belgelerin e-Devlet üzerinden paylaşıma açılmasının ardından alınan belge sayıları, sunulan hizmetin vatandaşlar ve kurumlar tarafından kısa süre içerisinde benimsendiği gösterdi.

Elektronik devlet uygulamalarının ana omurgasını oluşturan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, e-dönüşüm hızına katkı sağlayarak bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasını sağladı.

Kaynak: AA