Türkiye'nin Maldivleri: Salda Gölü

Ziyaretçilerine beyaz kumsalları ve turkuaz tonlardaki suyuyla görsel bir şölen sunan Salda Gölü, mavi ve yeşilin iç içe olduğu doğal güzelliğiyle de dikkati çekiyor.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan, beyaz kumsalı ve berrak suyuyla "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü, yaz sezonunda turistlerin ilgi odağı haline geldi.
Ziyaretçilerine beyaz kumsalları ve turkuaz tonlardaki suyuyla görsel bir şölen sunan Salda Gölü, mavi ve yeşilin iç içe olduğu doğal güzelliğiyle de dikkati çekiyor.