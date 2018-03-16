Türkiye’nin köprüleri drone ile görüntülendi

Türkiye’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gönüllü olarak tanıtmak isteyen drone pilotları, 1,5 yıl önce “Ülken İçin Uç” projesi için bir araya geldi. İlk olarak Türkiye’nin farklı şehirlerdeki doğal güzellikleri havadan görüntülendi. Projenin ikinci aşamasında ise tarihi ve kültürel öneme sahip olan camiler, drone ile çekildi.

Projenin yeni konusu ise Türkiye’nin köprüleri oldu. 26 farklı şehirden 40 gönüllü drone pilotunun katıldığı proje ile çekilen görüntüler kendine hayran bıraktı.

Ülken İçin Uç projesi kapsamında köprülerin tanıtımının yapıldığı video klipte İstanbul, Trabzon, Elazığ, Van, Adana, Samsun, Ordu, Erzurum, Adıyaman, Diyarbakır, Giresun, Balıkesir, İzmit, Uşak, Kahramanmaraş, Bayburt, Denizli, Edirne, Sivas, Artvin, Kırıkkale, Amasya, Rize, Gümüşhane, Konya ve Bursa illerindeki köprülerden görüntüler yer alıyor.

“Tamamı gönüllü pilotlardan oluşarak yapılan bir proje”

Ülken İçin Uç projesi koordinatörü ve görüntü yönetmeni Resul Hastürk projeye ilişkin şunları söyledi:

“Ülken İçin Uç projesi 1,5 yıl önce tamamı gönüllü pilotlardan oluşarak yapılan bir proje. Ülken İçin Uç projesi şu anda üçüncü projesi ile yayında. İlk projemizin konusu ülkemizin doğal güzellikleri oldu. İkinci projemizde ülkemizin camilerinin tanıtımını paylaşmak istedik. Üçüncü projemizde ise kimi zaman kıtaları birleştiren, kimi zaman köyleri birleştiren, tarihimizi anlatan, modernliği temsil eden köprülerimizi konu almak istedik. Bu projedeki amacımız hem ülkemizi dünyaya tanıtabilmek hem de drone ile ne kadar faydalı işler yapılabildiğini göstermektir.”

Kaynak: İHA